Empires Apart diventa free to play con accesso alla civiltà bizantina

Empires Apart di Slitherine si evolve e diventa free to play: il gioco può essere scaricato gratis da Steam con accesso a tutte le modalità di gioco con la civiltà bizantina mentre le altre fazioni potranno essere acquistate come DLC.

"Gioca gratis nei panni dei bizantini contro il computer nelle modalità Schermaglia, Sopravvivenza e Sfida, oppure online nelle partite classificate e personalizzate."

Il download di Empires Apart è gratis su Steam, questa versione permette di giocare nei panni dei bizantini contro la CPU in modalità Sopravvivenza, Sfida e Schermaglia, oppure online in partite classificate e personalizzate. Le altre fazioni (mongoli, cinesi, arabi, francesi, coreani e aztechi) potranno essere acquistate singolarmente come contenuto scaricabile.

Il publisher tranquillizza inoltre tutti coloro che hanno già acquistato il gioco: tutti gli utenti che hanno comprato Empires Apart riceveranno la membership Fondatore e avranno accesso immediato a tutte le civiltà e ad altri contenuti esclusivi in futuro.