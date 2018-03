Empires Apart: il nuovo RTS tutto italiano è ora disponibile su Steam

Lo sviluppatore italianoe il publisherhanno annunciato che Empires Apart è disponibile a partire da oggi su. Con l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale: potete visionarlo in cima alla notizia.

Empires Apart si presenta come un RTS ispirato ad Age of Empires, uno strategico in tempo reale dotato di una solida componente per il gioco in skirmish e multiplayer (4 vs 4). Il titolo è inoltre caratterizzato dalla presenza di sei differenti fazioni (Bizantini, Arabi, Francesi, Cinesi, Aztechi e Mongoli), ognuna caratterizzata da abilità speciali in battaglia.

Di seguito vi riportiamo i requisiti di sistema:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64bit

Processore: Intel Core i5 2.7ghz or equivalent

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 560 or equivalent

DirectX: Versione 11

Memoria: 1896 MB di spazio disponibile

Requisiti Raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i7 3.4ghz or equivalent

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 960 or equivalent

DirectX: Versione 11

Memoria: 1896 MB di spazio disponibile

Empires Apart viene proposto su Steam al prezzo pieno di 27,99 euro, ma fino al 5 aprile sarà possibile acquistarlo a 23,79 euro con uno sconto complessivo pari al 15%. Vi lasciamo con il trailer di lancio riportato in cima alla notizia.