Empires Apart: il nuovo RTS tutto italiano uscirà su PC il 29 marzo

Il publishere lo sviluppatoresono lieti di annunciare chesarà disponibile sua partire dal 29 marzo. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Sviluppato dal team italiano DESTINYbit e pubblicato da Slitherine, Empires Apart si presenta come un RTS medievale ispirato ai classici esponenti del genere come Age of Empires, uno strategico in tempo reale dotato di una solida componente per il gioco in skirmish e in multiplayer (4 vs 4). Come confermato poche ore fa dal publisher, il titolo sarà disponibile su PC a partire dal 29 marzo: sulla relativa pagina Steam potete dare un'occhiata ai requisiti di sistema minimi e consigliati.

Per saperne di più sul gioco, invece, sulle nostre pagine sono riportati i primi dettagli relativi alle varie fazioni disponibili (che ricordiamo essere Bizantini, Arabi, Francesi, Cinesi, Aztechi e Mongoli).