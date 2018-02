Empires Apart: un RTS tutto italiano ispirato ai classici come Age of Empires

Il team italianoè lieto di annunciare, un nuovo RTS ambientato nel medioevo che si ispira ai classici esponenti del genere come Age of Empires . Diamo un'occhiata al trailer, ai primi screenshot e alle caratteristiche delle fazioni disponibili.

Sviluppato da DESTINYbit e pubblicato da Slitherine, Empires Apart si presente come un RTS con una solida componente per il gioco in skirmish e multiplayer (4 vs 4), un gioco pensato prima di tutto per gli appassionati degli strategici in tempo reale. Basti pensare che il team italiano di DESTINYbit ha portato avanti lo sviluppo coinvolgendo costantemente l’enorme community di Age of Empires, uno dei titoli più rappresentativi di questo genere.

Bizantini, Arabi, Francesi, Cinesi, Aztechi e Mongoli: potrete scegliere una delle sei fazioni del gioco e condurla dal primo edificio che costruirete fino alla conquista totale della mappa. Le partite saranno veloci e furiose, sia contro le civiltà gestite dalla IA che con altri sette giocatori "umani" negli intensi match multiplayer.

Ogni civiltà possiede delle abilità e unità specifiche: per esempio, i Mongoli posso spostare i loro edifici in quanto civiltà nomade, i Bizantini possono usare le tattiche combinate e supportare la cavalleria con la fanteria, i Francesi potranno contare sul proprio sviluppo economico, gli Aztechi possono catturare i nemici e sacrificarli alle loro divinità, i Cinesi saranno particolarmente abili nella raccolta delle risorse mentre gli Arabi si presenteranno come la fazione più versatile.

Empires Apart è atteso su PC entro il primo trimestre del 2018, ma per saperne di più non rimane che attendere il 15 febbraio, giorno in cui il publisher svelerà la data di uscita esatta durante un livestream ospitato su Twitch.