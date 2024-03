emptyvessel: nasce il team fondato da ex Naughty Dog e iD Software, tripla A in sviluppo

Fondato da ex membri di Naughty Dog, iD Software e Activision, emptyvessel è un nuovo studio indipendente di giochi AAA la cui missione sarà quella di creare "giochi significativi e di alta qualità".

Composto da sviluppatori di livello mondiale che hanno lavorato su franchise iconici tra cui DOOM, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, Uncharted, The Callisto Protocol e altri, lo studio mira a condividere la sua specialità nello spazio degli sparatutto immersivi con il suo primo titolo non ancora annunciato.

emptyvessel è guidato dal CEO e game director, Emanuel Palalic, e dal COO e GM, Garrett Young. Insieme a Palalic e Young il team è guidato dal CTO Wei Ning, il direttore artistico Alex Palma, il direttore dell'animazione Rico Flores e altri ancora. emptyvessel ha sede ad Austin, in Texas, ma opera in modalità completamente remota con il suo personale dislocato in tutto il mondo: Stati Uniti, Australia ed Europa, per soddisfare le esigenze personali di ciascun membro del team.

emptyvessel mira a trovare un punto di rottura con i modelli di business tradizionali e a lavorare insieme verso una visione comune di un futuro alimentato dalle persone e dalla creatività, in cui l'industria viene portata avanti da team di grandi creatori di giochi. Gli sviluppatori stanno attualmente lavorando a un primo progetto non annunciato che sfrutterà la loro esperienza nello spazio degli sparatutto immersivi. Basato su Unreal Engine 5, il loro primo gioco è ispirato a film, graphic novel e giochi ambientati in mondi fantascientifici distopici.

Lo studio ha inoltre creato un comitato consultivo composto da veterani del settore, tra cui l'ex vicepresidente senior di Sony (veterano dell'industria da 33 anni, ed EVP presso Kojima Productions). Il pluripremiato compositore Mick Gordon (DOOM, Borderlands 3, Prey), inoltre, collaborerà con il team per creare paesaggi sonori per lo studio e il loro primo progetto.