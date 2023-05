Emulatore Dolphin rimosso da Steam, Nintendo risponde alle critiche

Nintendo ha chiesto a Valve di rimuovere l'emulatore Dolphin da Steam, la casa di Half-Life ha così rimosso la pagina del software dal suo store ma questa mossa ha dato subito il via a numerose polemiche tra la community.

In particolare gli sviluppatori del celebre emulatore Wii e GameCube hanno deciso di "prendersi del tempo" per analizzare bene la situazione e capire come muoversi riguardo il futuro dell'applicazione. Nel frattempo, un portavoce di Nintendo of America ha dichiarato quanto segue sulle pagine di Kotaku:

"Nintendo prende sul serio le tematiche legate alla protezione dei diritti d'autore e delle proprietà intellettuali. Questo emulatore è illegale e viola alcune misure di protezione di Nintendo permettendo di far giare copie illegali dei nostri software. Nintendo rispetto i diritti di proprietà intellettuali di altre aziende e si aspetta che queste facciano altrettanto."

Nello specifico viene dichiarato che "Dolphin viola i diritti delle proprietà intellettuali di Nintendo, inclusi, ma non solo, i diritti protetti dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA)."

Il team autore dell'emulatore ha due settimane di tempo per fare ricorso e far valere i propri diritti. Gli sviluppatori non sembrano però aver intenzione di intentare una causa legale e per questo lo sviluppo dell'emulatore è ora in pausa fino a quando non si capirà come procedere.