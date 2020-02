L'emulatore GPCS4 è in grado di far partire un gioco per PS4 su PC

L'emulazione di PS4 su PC sta compiendo diversi passi avanti negli ultimi mesi. Oltre a Orbital e all'emulatore Spine di cui vi avevamo già parlato, adesso anche GPCS4, pur trovandosi ad uno stato di sviluppo ancora piuttosto embrionale, è riuscito a far partire su PC un gioco commerciale per PS4.

Stando a quanto riportato il gioco in questione sarebbe il twin-stick shooter We Are Doomed, uno dei titoli più semplici in circolazione, di cui l'emulatore è riuscito a fare il booting, prima di farlo poi partire normalmente. Va ricordato però che siamo ancora ai primissimi passi dato che, sebbene GPCS4 sia riuscito ad entrare effettivamente in-game, il videogame attualmente non è comunque giocabile.

Ma la notizia forse ancora più importante è che, se We Are Doomed è un gioco piccolo e relativamente semplice da emulare, GPCS4 è riuscito ad effettuare il booting anche di un titolo decisamente più complesso come Nier.

Attenzione però: questo non significa che siamo vicini ad ottenere un emulatore di PS4 per PC, dato che se la storia ci insegna qualcosa, per far girare delle esclusive tripla A su un emulatore PS3 c'è voluto decisamente un bel po' di tempo, ma sono sicuramente dei passi avanti che avvicinano all'obiettivo finale.

Obiettivo che ricordiamo, non può e non deve essere la pirateria. La Redazione di Everyeye.it tutta è fermamente contraria alla pirateria in ogni sua forma e utilizzo, e la notizia che state leggendo è riportata unicamente per dovere di cronaca.