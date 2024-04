L'emulatore iGBA fa il botto su App Store ma Apple lo ha rimosso dopo averlo approvato

E' durata poco la vita di iGBA su App Store: l'emulatore di Game Boy Advance è stato approvato da Apple pochissimi giorni fa ma nelle scorse ore è stato rimosso dal marketplace poiché l'applicazione avrebbe violato le linee guide legate allo spam e al copyright.

iGBA ha fatto parlare di se come il primo emulatore di console ufficialmente pubblicato su App Store, approvato da Apple in seguito alle nuove linee guide sulla libera concorrenza entrate in vigore nelle scorse settimane. L'applicazione ha riscosso subito un grande successo conquistando la vetta della classifica delle app gratis più scaricate nel weekend, a sorpresa però è stata rimossa e ora non è più disponibile per il download.

A quanto sembra iGBA era di fatto un rip-off di GBA4iOS, emulatore open source di discreto successo. L'autore di GBA4iOS si è detto però stupito del fatto che Apple abbia provato un app di questo genere piena di pubblicità e cookie di tracciamento a quanto pare non del tutto regolare.

In realtà non è chiaro se sia questo il motivo che ha portato alla rimozione di iGBA da App Store o se dietro a questa mossa ci siano in realtà altre problematiche o motivazioni non rese note da Apple. Quando si parla di emulatori di videogiochi entrano comunque in vigore anche leggi su copyright e sulla protezione dei marchi, banalmente anche il solo utilizzo del nome GBA potrebbe rappresentare un problema, se il marchio dovesse risultare protetto e registrato da titolare dei diritti.

