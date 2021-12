L'emulatore PS2 AetherSX2 per Android si aggiorna e sbarca su Google Play

In questi giorni l'emulatore PS2 AetherSX2 per Android ha compiuto importanti progressi e lo sviluppatore ha deciso di pubblicare l'app su Google Play, disponibile ora in accesso anticipato su smartphone e tablet con il sistema operativo di Google.

Lo sviluppatore sottolinea come per usare l'emulatore sia necessario possedere i giochi e la console originale e proprio da questa bisognerà ottenere il Dump del BIOS, per ovvi motivi non fornito con l'applicazione. AetherSX2 richiede un dispositivo High End per funzionare correttamente, viene raccomandato l'utilizzo di uno smartphone o di un tablet con processore Snapdragon 845 o equivalente con GPU Adreno mentre con architetture Mali o PowerVR potrebbero verificarsi vari problemi tecnici.

AetherSX2 supporta OpenGL e Vulkan per il rendering, offre la possibilità di giocare fino a 1080p con supporto Widescreen, controlli touch o tramite joypad Bluetooth e possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento. L'applicazione ovviamente non è approvata in alcun modo da Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore ricorda come l'app sia ancora in sviluppo e dunque soggetta a bug e crash.

Nota Bene: la notizia viene riportata per dovere di cronaca, la redazione di Everyeye.it non vuole in alcun modo incentivare la pirateria o l'emulazione software non autorizzata, pratiche che la redazione condanna fermamente.