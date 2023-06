En Garde!, dal XVII secolo con furore: l'avventura satirica esordisce su Steam in estate

Ancora World Premiere al Future Games Show: lo studio indipendente Fireplace Games alza il sipario su En Garde!, Action/Adventure dalle tinte ironiche e satiriche ambientato nella Francia del XVII secolo. Per l'occasione viene anche rivelata la finestra di lancio per l'opera.

En Garde! sarà disponibile nel corso dell'estate 2023 su PC via Steam. Non c'è per il momento una data d'uscita più precisa e, almeno per adesso, non sono previste versioni console per il gioco, in compenso però, come confermato al termine del trailer, è subito disponibile una demo giocabile, che permetterà di avere così un assaggio più concreto dell'avventura con protagonista la spadaccina Adalia de Volador, alle prese con il tirannico Count-Duke ed il suo esercito di agguerriti soldati.

En Garde! promette di offrire combattimenti dal ritmo frenetico e sostenuto: le tempistiche sono fondamentali per attaccare, schivare ed effettuare parry al momento giusto, in modo così da sbaragliare i nemici ed evitare di subire danni troppo ingenti. Non mancheranno nemmeno fasi platform ed esplorative, con un tocco di interazione ambientale che consente di mettere nei guai gli avversari ed ottenere così ulteriori vantaggi in battaglia.

Non resta che attendere la conferma di una data per il gioco completo, nel frattempo date un'occhiata allo strambo Headbangers Rhythm Royale annunciato al Future Games Show anch'esso.