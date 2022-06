L'eNazionale italiana si qualifica a Mondiali FIFA 22: si vola a Copenhagen!

Mentre si vocifera un approdo di Mesut Ozil negli esport di FIFA e Fortnite, ci sono ottime notizie per gli appassionati delle competizioni internazionali del calcistico firmato EA: la eNazionale italiana si è qualificata ai Mondiali della Fifae Nations Cup. Si vola a Copenaghen dal 27 al 30 luglio!

La Nazionale italiana di Fifa è riuscita a qualificarsi al tabellone principale della Fifae Nations Cup di FIFA 22 su PS5 grazie al primo posto nella fase a gironi, dominando il Girone B raggiungendo quota 16 punti, e alle successive sfide nel Loser Bracket dopo una sconfitta ai calci di rigore contro il Portogallo.

Il team, guidato da Nello ‘Hollywood285’ Nigro e composto dai tre eplayer Danilo ‘Danipitbull98’ Pinto, Francesco Pio ‘Obrun 2002’ Tagliafierro e Andrea ‘Montaxer’ Montanini, non è riuscito ad avere la meglio contro la compagine lusitana finendo nella fase a eliminazione diretta dedicata alle squadre perdenti, sconfiggendo poi la Bosnia per 7-1 e Malta per 2-0. Questi due successi sono bastati all’Italia per qualificarsi così alla Fifae Nations Cup, la quale si terrà, come specificato, nella capitale danese tra il 27 e il 30 luglio 2022.

Come ripreso da Esportsmag, Danilo ‘Danipitbull98’ Pinto ha poi dichiarato: “Qualche errore c’è stato, ma la voglia di andare a Copenaghen ci ha permesso di superare tutte le difficoltà. In questi playoff abbiamo fatto il minimo. Dobbiamo necessariamente ritrovare la verve dei giorni migliori ed alzare l’asticella nei prossimi giorni. Ci godiamo il momento, ma ci aspetta un mese intenso. Ci faremo trovare pronti”.

A proposito di FIFA 22, da qualche giorno è disponibile il Team 1 degli Shapeshifters.