Ender Dragon, Microsoft registra il marchio: nuovo progetto a tema Minecraft?

Con la data di lancio di Minecraft: Legends sempre più vicina, spunta un interessante avvistamento legato all'universo a cubetti di casa Mojang e Microsoft.

Il colosso di Redmond ha infatti provveduto a registrare il nuovo marchio "Ender Dragon". Apparso nei database USA in data 3 marzo 2023, il marchio è indicato come legato a prodotti di carattere videoludico. L'espressione ha rapidamente catturato l'interesse dei giocatori di Minecraft, che vi hanno riconosciuto un riferimento all'Enderdrago. La creatura, lo ricordiamo, è infatti tra gli abitanti dell'End, una delle innumerevoli creazioni degli sviluppatori di Mojang.

Al momento, non vi sono dettagli più specifici legati alla registrazione del nuovo marchio da parte di Microsoft. I progetti legati all'espansione della serie di Minecraft sono ormai innumerevoli e non è da escludere che alla pubblicazione di Minecraft: Legends possa fare seguito l'annuncio di ulteriori videogame a cubetti, magari proprio con un'avventura specificatamente dedicata all'Enderdrago.



In attesa di eventuali informazioni più specifiche legate all'avvistamento, ricordiamo che gli sviluppatori di Mojang hanno di recente presentato il comparto multiplayer di stampo PvP di Minecraft: Legends, che vedrà i giocatori impegnati in sfide di enormi proporzioni. Al lancio dello strategico manca ormai davvero poco, con la data di lancio fissata al prossimo martedì 18 aprile 2023.