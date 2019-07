L'endgame di Monster Hunter World: Iceborne è stato reso più difficile

Capcom ha deciso di rendere l'endgame di Monster Hunter World: Iceborne più difficile del gioco base, dopo aver ricevuto dei feedback in tal senso dai fan. Preparatevi dunque a sfide più dure anche una volta terminata l'attesissima espansione in arrivo il 6 Settembre.

"Abbiamo preso molto sul serio i feedback dei giocatori che volevano più difficoltà e più sfida, e ci siamo riusciti", ha dichiarato l'executive director Kaname Fujioka. Insomma, l'endgame sarà la parte del gioco in cui i giocatori più hardcore passeranno più tempo.

Monster Hunter World era stato reso un po' più facile perché Capcom ha tenuto in considerazione il fatto che per molti giocatori sarebbe stato il primo titolo della serie, e dunque ha evitato di rendergli le cose troppo difficili. Ora evidentemente gli autori sono pronti per alzare l'asticella. Iceborne sarà dunque più complesso, come ci si aspetta da un'espansione, ma ovviamente se siete tra quelli che hanno continuato a giocare al titolo base con tutti i contenuti post-lancio, l'equipaggiamento che avrete vi renderà la vita un po' più facile.

L'espansione inoltre avrà per la prima volta un sistema di difficoltà dinamica, che cambierà la salute del mostro a seconda del numero di giocatori. Una caratteristica aggiunta per evitare di rendere le battaglie troppo difficili se uno dei componenti del gruppo dovesse abbandonare la partita nel mezzo di una sfida.

