Endgame di The Division 2: svelata la nuova Specializzazione, il Gunner

Gli autori di Ubisoft Massive aggiornano le pagine del sito ufficiale di The Division 2 per presentarci il Gunner, la nuova Specializzazione che esordirà nella dimensione free roaming del loro sparatutto con il Title Update 4 atteso al lancio nel corso del mese di giugno.

In base alla descrizione offertaci dagli sviluppatori svedesi, il Gunner potrà equipaggiare una pesante armatura capace di assorbire un numero di colpi sensibilmente maggiore rispetto alle altre Specializzazioni: questo bonus, logicamente, sarà controbilanciato da una scarsa mobilità e dall'impossibilità di ricorrere alle coperture. In compenso, si potrà equipaggiare un devastante Minigun e confondere i nemici utilizzando l'abilità Banshee Signature e lanciandogli contro le granate Riot Foam per "congerlarli" temporaneamente sul posto.

Come ogni altra Specializzazione già sbloccabile dagli Agenti della Divisione di alto rango, anche con il Gunner potremo attingere a un nuovissimo albero di abilità, ciascuna sbloccabile attraverso la naturale progressione dei punti esperienza ottenuti tra missioni della storia, attività open world e pericolose esplorazioni delle Zone Nere di Washington D.C. , oltre ovviamente al Raid Operazione Ore Buie.

Un primo assaggio delle potenzialità del Gunner potremmo averlo già da domani, martedì 4 giugno, nel corso della prova che avrà luogo con il Public Test Server su PC. Il lancio del Title Update 4 di The Division 2 è invece previsto nel mese di giugno tanto su PC quanto su PS4 e Xbox One, come confermato dagli stessi autori di Massive Entertainment attraverso la scheda che illustra i contenuti aggiuntivi e gli eventi post-lancio che interesseranno l'Anno 1 del loro sparatutto votato al multiplayer cooperativo.