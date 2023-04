Endless Dungeon si fa attendere: il roguelite spaziale non ce la fa per maggio

Niente da fare per l'esordio di Endless Dungeon il prossimo 18 maggio. Attraverso un comunicato ufficiale, Amplitude fa sapere che il suo roguelite spaziale in stile western è stato posticipato di diversi mesi, e non ce la farà per questa primavera come inizialmente previsto.

La nuova data è stata fissata al 19 ottobre 2023, un rinvio dunque di 5 mesi rispetto ai piani iniziali. Nel messaggio rivolto ai fan Amplitude ha spiegato le ragioni dietro tale decisione: "Vogliamo offrire la migliore esperienza roguelite possibile alla nostra community, e ci siamo resi conto che c'è altro lavoro da fare per assicurarci di rispettare le aspettative. Per questo motivo abbiamo preso la difficile decisione di posticipare la pubblicazione al 19 ottobre. Ciò ci darà più tempo per implementare i feedback della community e rendere il gioco quanto più grande possibile".

"Durante questo tempo extra - proseguono gli sviluppatori - lavoreremo sulla meta-progressione, sul bilanciamento e sull'economica in-game, così come sulle rifiniture generali e sulla risoluzione di eventuali bug. I feedback che abbiamo ricevuto nei precedenti OpenDevs ci ha dimostrato che abbiamo davvero qualcosa di speciale tra le mani, e vogliamo assicurarci che il gioco raggiunga il suo massimo potenziale".

Endless Dungeon si farà dunque attendere ancora un po', ma Amplitude vuole fare le cose in grande e fare in modo che il tempo extra dia i suoi frutti. Il nostro provato di Endless Dungeon vi illustra intanto le sensazioni che l'opera ci ha trasmesso fin qui, in attesa di scoprire cosa avrà da offrire la versione definitiva.