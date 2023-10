Endless Dungeon, dalla lunga attesa al dayone: si festeggia il lancio con l'ultimo trailer

Dopo che per maggio non ce l'ha fatta, Endless Dungeon si è fatto attendere per parecchio tempo. Dopo i numerosi mesi di distacco dall'iniziale day one previsto per il progetto targato Amplitude Studios e SEGA, Endless Dungeon ha fatto il suo debutto su tutte le piattaforme nel corso della giornata di oggi 19 ottobre. Pronti ad un nuovo viaggio?

Il Rogue-Lite ambientato nell'universo di Endless ha raggiunto i lidi degli ecosistemi PC, PlayStation e Xbox, con un progetto dal forte potenziale che porterà ogni giocatore a reclutare una squadra di eroi naufraghi per esplorare le profondità di una stazione spaziale ormai abbandonata. Endless Dungeon è stato pensato per essere fruito in single player e tramite la modalità multigiocatore online, così da garantire un'esperienza quanto più variegata per i fan.

Dopo il nuovo trailer di Endless Dungeon con la canzone Endless di Lera Lunn Ft. Arnaud Roy, è tempo di celebrare il lancio del lavoro di Amplitude Studios con il launch trailer di Endless Dungeon, rilasciato nelle ultime ore dal canale YouTube di SEGA. Ad inizio anno abbiamo avuto modo di giocare il Rogue-Lite stile western Endless Run, le cui sfaccettature hanno saputo entusiasmarci anche a fronte di uno scoglio iniziale di non poco peso costituito dalla difficoltà del titolo in questione. Il day one di Endless Run è finalmente giunto; pronti a scoprire ciò che ha da offrire all'utenza videoludica?