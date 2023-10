Endless Dungeon: il nuovo trailer con la canzone Endless di Lera Lynn ft. Arnaud Roy

Come vi raccontiamo nel nostro Provato di Endless Dungeon, il nuovo progetto di Amplitude, distribuito da SEGA, si propone a noi come un gioco d'azione tattico roguelite a tinte western frammisto spazio. In un nuovo trailer che ci accompagna ai pochi giorni che ci separano dall'uscita possiamo ascoltare "Endless" di Lera Lynn ft. Arnaud Roy.

Il video musicale trasmette tutte le vibrazioni della terza traccia ufficiale di Lera Lynn dalla colonna sonora di Endless Dungeon, con tanto di filmati e immancabili frammenti di gameplay, alternandoli a sezioni più rilassate, ad esempio quelle in cui personaggi escono a divertirsi.

Oltre alla canzone stessa, che s'inserisce all'interno di una direzione artistica molto piacevole da seguire, il video anticipa delle brevi sezioni di quello che è un gioco d'azione tattico rogue-lite. Annunciato nel dicembre 2020, Endless Dungeon è un dungeon crawler e supporta la modalità cooperativa online.

Dopo aver posticipato l'uscita prevista a maggio, Endless Dungeon è in arrivo su PC e console il 19 ottobre 2023 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Presto potremo quindi addentrarci in una stazione spaziale abbandonata, da soli o in compagnia dei nostri amici, reclutare una squadra di eroi e proteggere il nostro cristallo da ondate infinite di mostri, augurandoci che niente vada storto e che non siano quest'ultimi a scrivere la storia come vincitori.