Endless Ocean Luminous: si torna sott'acqua con il nuovo gioco della serie Nintendo

I rumor suggerivano l'imminente ritorno della serie di simulazione subacquea, e alla fine così è stato: il Direct di febbraio ha tolto i veli a Endless Ocean Luminous, nuovo capitolo del franchise Nintendo pronto a "tuffarsi" su Switch a maggio di quest'anno.

Come ci rivela il trailer di presentazione che potete gustarvi in cima alla notizia, fino a 30 giocatori possono esplorare insieme il mondo sottomarino di Endless Ocean Luminous e scoprire oltre 500 specie di vita marina. Endless Ocean pone il giocatore nei panni di un esploratore subacqueo che si lancia in un'ambientazione immaginaria nell'Oceano Pacifico meridionale, alla ricerca della vita marina e dei tesori sommersi. Il gioco originale, intitolato semplicemente Endless Ocean e sviluppato da Arika e pubblicato da Nintendo, è stato originariamente lanciato nel 2007. A questo fece seguito un secondo capitolo, Endless Ocean: Adventures of the Deep, uscito nel 2009. ​

La serie tornerà ufficialmente sulle scene il 2 maggio, quando Endless Ocean Luminous sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Nel caso siate interessati a saperne di più vi rimandiamo alla pagina eShop del gioco, dove verranno attivati i pre-order nel corso delle prossime ore.

Nel corso del Direct di febbraio è stato anche annunciato l'arrivo di Pentiment su Nintendo Switch, disponibile sulla console ibrida da domani giovedì 22 febbraio.