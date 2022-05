Endless Space 2 è gratis su PC: vi spieghiamo come riscattarlo su Steam

Vi è venuta voglia di provare qualcosa di nuovo? Cosa ne dite di una Space Opera Strategica ambientata in un misterioso universo completamente gratis? Mentre vi scriviamo, potete riscattare Endless Space 2 su Steam senza spendere neppure un centesimo. Ecco come fare!

SEGA sta offrendo Endless Space 2 gratis a tutti i giocatori che si iscrivono alla newsletter di Company of Heroes. Per farlo, bisogna innanzitutto recarsi sulla community di Company of Heroes e cliccare sul banner in home page. Dopodiché, è necessario effettuare il login con l'account di Relic (createlo qui se non lo possedete) e attivare la ricezione della newsletter nell'apposita sezione delle impostazioni del profilo. A quel punto, Endless Space 2 gratis apparirà nella sezione dei Rewards, pronto per essere riscattato mediante la funzione che consente di linkare l'account di Relic con quello di Steam.

Una volta riscattato, Endless Space 2 rimarrà per sempre legato alla vostra libreria di Steam, pronto per essere scaricato e giocato in qualsiasi momento. Nel caso la procedura non dovesse andare a buon fine, Relic consiglia di disattivare eventuali estensioni Ad-Block o utilizzare un browser differente. Maggiori dettagli sulla procedura di riscatto possono essere trovate a questo indirizzo. Se invece desiderate ulteriori informazioni sul gioco, potete trovarle nella nostra recensione di Endless Space 2.