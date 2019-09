Endless Space Collection per PC è gratis su Humble Bundle

In questo fresco venerdì di settembre Humble Bundle regala Endless Space Collection per PC e Mac. Il gioco può essere scaricato a costo zero semplicemente iscrivendosi (gratis) alla newsletter di Humble Bundle e Humble Store.

"Endless Space è un gioco di strategia 4X a turni ambientato in un'epoca di colonizzazione spaziale nell'universo Endless, dove puoi controllare ogni aspetto della tua civiltà mentre lotti per il dominio galattico. Questa è un'antica galassia, la sua prima forma di vita intelligente è stata la civiltà che noi chiamiamo gli Eterni. Essi già viaggiavano di stella in stella molto tempo prima che i nostri occhi iniziassero a scrutare il cielo, anche se tutto ciò che rimane di queste persone è il cosiddetto Dust, una sostanza sparsa a terra o all'interno di templi dimenticati che un tempo conferiva poteri ad ammiragli e governatori della galassia. La galassia apparterrà alla fazione che riuscirà ad avere il controllo del Dust e a scoprirne i segreti…"

Endless Space Collection include l'originale Endless Space e Endless Space Disharmony, entrambi sviluppati da Amplitude Studios e pubblicati da SEGA. Il pacchetto, normalmente venduto a 9.99 euro, sarà vostro per sempre una volta aggiunto alla libreria di Steam, anche qualora decidiate di cancellarvi dalla newsletter di Humble Bundle.