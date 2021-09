Endling Extinction is Forever: dura la vita da volpe in questo survival game

La vetrina mediatica offerta da Indie's Paradise, evento dedicato alle produzioni indipendenti organizzato da Handy Games, ha dato agli sviluppatori spagnoli di Herobeat Studios di presentare i progressi compiuti nello sviluppo di Endling: Extinction is Forever, un'avventura di sopravvivenza in 3D a scorrimento orizzontale.

In Endling: Extinction is Forever sarete chiamati a controllare l'ultima mamma volpe rimasta su un Terra devastata dall'incuria umana. Muovendovi in un mondo inquinato e corrotto, dovrete accudire e crescere tre piccoli cuccioli molto diversi tra loro, caratterizzati da personalità, tatti e paure uniche. La loro sopravvivenza viene prima di tutto.

Il filmato trasmesso all'Indie's Paradise, che potete visionare in apertura di notizia, descrive in maniera perfetta le meccaniche di gameplay di Endling: Extinction is Forever. Mamma volpe dovrà esplorare numerose ambientazioni danneggiate dall'operato degli umani, meglio se di soppiatto con la protezione dell'oscurità, cercando riparo dagli umani e cacciando le prede per nutrire i suoi piccoli. Durante il giorno, dovrà cercare riparo e pianificare le mosse per la nottata successiva, che potrebbe rappresentare l'ultima della loro vita. Endling: Extinction is Forever è in sviluppo per PC, Xbox One, PlayStation 4 e PC con l'ausilio dell'Unreal Engine 4, ed è destinato ad arrivare sul mercato nel corso del 2021.