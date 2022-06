Endling:volpi sull'orlo dell'estinzione nella toccante avventura in arrivo su PC e console

Il publisher HandyGames e le fucine digitali degli studi Herobeat sfornano un nuovo video gameplay di Endling Extinction is Forever per annunciare la data di lancio della loro toccante avventura che avrà per protagonista l'ultima volpe madre rimasta sul pianeta.

L'impianto ludico eretto di creativi di Herobeat trae spunto da un canovaccio narrativo a trazione ecologista che descrive un mondo devastato dall'umanità facendocelo vedere con gli occhi di una volpe desiderosa di proteggere i suoi cuccioli e, con loro, il futuro stesso della propria specie ormai sull'orlo dell'estinzione.

L'avventura tratteggiata dagli sviluppatori indie ci farà così esplorare un mondo inquinato, corrotto e sfruttato dalla razza umana, dandoci modo di assistere alla strenua lotta di questa coraggiosa volpe madre impegnata nella costante ricerca di cibo e di un riparo per i propri cuccioli, ciascuno dei quali maturerà una propria personalità col passare delle ore di gioco in funzione delle attività svolte e delle paure alimentate dalle avversità.

Il lancio di Endling Extinction is Forever è previsto per il 19 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma solo in versione retrocompatibile. Se volete saperne di più su questa interessante avventura, vi rimandiamo al nostro speciale a firma di Cristina Bona su Endling, l'ultima volpe sulla Terra.