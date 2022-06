Enemy of the State è un nuovo twin-stick shooter ambientato nel mondo della mafia anni '20

Il ricchissimo Future Game Show 2022 ci ha regalato anche l'annuncio di Enemy of the State, un piccolo ma ambizioso progetto in sviluppo presso l'azienda polacca Brave Lamb Studio.

Enemy of the State viene descritto come un twin-stick shooter co-op e single-player ambientato nel mondo dei boss del crimine degli anni '20. Nei panni di un mobster in erba, liberamente personalizzabile nell'etnia (americana, afroamericana, irlandese, giapponese o cinese), sarete chiamati a scegliere una classe criminale e partire alla conquista della città. Da rapine a conquiste di territori, passando per rapimenti e assassini, dovrete fare di tutto per scalare i ranghi della mafia e ottenere ciò a cui ambiscono tutti i criminali: soldi, potere e rispetto. La campagna potrà essere affrontata in solitaria oppure in compagnia di altri tre amici, con missioni che prenderanno piede da un covo liberamente personalizzabile. Questo fungerà da hub dove incontrare altri giocatori e formare organizzazioni che potranno competere online per la fama.

Nel realizzare il mondo di gioco stilizzato di Enemy of the State, gli sviluppatori si sono lasciati ispirare dall’art deco, da Dishonored e da classici dei film e fumetti noir. L'uscita del gioco è attualmente prevista su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam a metà 2024. Ci sarà da pazientare, nel frattempo godetevi il trailer di presentazione e, se volete, aggiungetelo alla lista dei desideri di Steam per tenerne traccia negli anni a venire.