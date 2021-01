Quanta energia consuma la PlayStation 4 in modalità riposo?

Lasciare la vostra PlayStation 4 in stand-by per qualche ora è qualcosa che sicuramente avete fatto, perché consente di riprendere velocemente a giocare, continuare il download di aggiornamenti o ricaricare i DualShock. Ma quanto costa, in termini di energia, questa comoda modalità?

La modalità riposo rappresenta un'ottima alternativa per risparmiare energia ed evitare il surriscaldamento di PS4: i consumi infatti vengono ridotti al minimo ed è possibile lasciare la console in questo stato per tutte le ore che desiderate. Tuttavia bisogna ricordare che il dispositivo rimane acceso e, quindi, alimentato dalla corrente elettrica di casa: quanto consuma quindi?

Intanto dobbiamo specificare che PlayStation 4 sembra essere la console della sua generazione che consuma di più, seguita da Xbox One. Bisogna anche tenere conto del fatto che il consumo energetico cambia a seconda della versione che avete: la PS4 Slim consuma decisamente meno della versione Pro, 70-80 Watt contro 140-150 Watt. La seconda delle due, inoltre, è in grado di gestire le risoluzioni Ultra HD, cosa che richiede un consumo ancora maggiore e che porta il numero massimo di Watt necessari all'alimentatore a 160.

Detto questo, se confrontiamo i consumi in modalità riposo (o stand-by), essi variano a seconda delle impostazioni di risparmio energetico che abbiamo selezionato: l'alimentazione delle porte USB, la ricarica dei DualShock, la connessione alla rete internet sono tutti fattori che influenzano il consumo della PlayStation durante la modalità riposo.

La versione Pro della console consuma comunque fino a 7,8 Watt di energia, lasciando tutte le opzioni di risparmio disattivate; la PS4 Slim invece difficilmente supera i 5 Watt in stand-by.

Può sembrare poco, ma considerando che spesso le console vengono lasciate in sospensione per diverse ore al giorno, facendo una media (e senza considerare le variazioni di costi dovute ai diversi fornitori di corrente elettrica) si scopre che in un anno la modalità stand-by arriva a costare circa 10 euro all'anno. Forse varrebbe la pena spegnere la PlayStation 4 più spesso?