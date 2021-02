Quanta energia elettrica consuma mediamente un PC da gaming?

Molto spesso quando si effettuano confronti tra la convenienza di acquistare una console piuttosto che un computer accessoriato per il gaming si prendono in considerazione solamente fattori come il costo del prodotto in relazione alle prestazioni offerte.

Esistono però altre caratteristiche che vanno tenute in considerazione durante questi confronti, e una di queste è proprio il consumo elettrico complessivo della piattaforma, che contribuisce ad aumentare, alla lunga, la spesa economica totale. Un pc da gaming è infatti formato da numerose componenti differenti, ciascuna con prestazioni e consumi di un certo tipo.



In particolare, andranno considerati i consumi di processore, scheda video, scheda madre, dispositivi di archiviazione fisica come hard disk e unità SSD, la memoria RAM, sistemi di raffreddamento come ventole o raffreddamento a liquido e infine, l’eventuale presenza di componenti che fanno uso di LED RGB per modificare l’estetica complessiva. Tanto più saranno elevate le prestazioni offerte dalle componenti utilizzate per assemblare il computer, tanto più aumenterà il consumo elettrico necessario per sostenere l’intera macchina, come vi avevamo accennato nel nostro approfondimento dedicato alla scoperta dei PC da Gaming.

Mediamente, andando a considerare un pc da gaming attualmente collocabile all’interno della fascia media per prestazioni, è possibile stimarne in circa 200-300 Watt il consumo elettrico in una situazione senza troppo stress o carico di lavoro. Nel momento in cui dovesse aumentare il carico di lavoro sul PC, dovrà aumentare anche la sua erogazione di potenza e, di conseguenza, il consumo elettrico, difficile ovviamente da quantificare in maniera esatta.