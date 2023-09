Tutta l'energia di Marvel's Spider-Man 2 nella schermata iniziale in italiano

Come saprete se ci seguite qui sul sito e sui nostri sociale, stiamo giocando a Marvel's Spider-Man 2 per PS5, abbiamo appena iniziato l'avventura di Peter e Miles e non possiamo dirvi nulla, possiamo però condividere con voi la schermata iniziale.

Qui sotto trovate una foto dello schermo del titolo di Marvel's Spider-Man 2, una schermata che vista così potrebbe non impressionare troppo ma vi assicuriamo che nasconde qualche segreto, non vogliamo però dirvi di più per non rovinarvi la sorpresa. Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre solo su PlayStation 5, in questi giorni giocheremo a fondo con il nuovo gioco di Insomniac Games sviscerando ogni aspetto della produzione.

Il 16 ottobre alle 16:00 saremo online con la recensione su queste pagine, con la video recensione su YouTube e con una live di commento e reaction su Twitch, non mancheranno inoltre contenuti social pensati per intrattenervi e informarvi.

Vi invitiamo anche a raggiungerci sul canale Telegram L'Ora di Everyeye, non possiamo pubblicare anticipazioni di nessun tipo fino all'arrivo della recensione ma allo scadere dell'embargo ne discuteremo insieme, nel frattempo potete alimentare l'hype parlando del gioco con la community di Everyeye su Telegram. In attesa di saperne di più vi sveliamo come Marvel's Spider-Man 2 sfrutta le potenzialità di PlayStation 5.