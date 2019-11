Engage Souls: Square Enix annuncia un nuovo gioco mobile

Si intitola Engage Souls il nuovo gioco per smartphone annunciato da Square Enix e in uscita nel 2020. Questo è tutto quello che sappiamo su questa produzione, altri dettagli potrebbero arrivare entro la fine dell'anno.

Il publisher ha aperto l'account Twitter giapponese del gioco il quale però contiene solamente un messaggio che invita i giocatori a restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Non è chiaro se Engage Souls sia una nuova IP o se il gioco possa essere basato magari su una serie manga/anime, anche se la prima ipotesi sembra essere la più probabile.

Square Enix è nota per la pubblicazione di JRPG e card game su mobile, Engage Souls potrebbe seguire la stessa linea classificandosi come un gioco di ruolo con elementi adventure oppure una visual novel, genere molto popolare in Giappone specialmente su smartphone. Nel momento in cui scriviamo i canali social occidentali del publisher non contengono alcun riferimento al gioco, che potrebbe dunque restare confinato al solo mercato asiatico.