Engine Software sta lavorando al porting Nintendo Switch di Little Nightmares?

Stando a un recente indizio emerso su LinkedIn, sembra proprio chestia attualmente lavorando al portingdi Little Nightmares , puzzle-platform dalle atmosfere burtoniane uscito l'anno scorso su PS4, Xbox One e PC.

Come potete vedere nell'immagine proposta in calce alla notizia, il profilo LinkedIn di Peter Mandaag, game programmer presso lo studio olandese Engine Software, riporta come mansione attuale il porting Nintendo Switch di Little Nightmares ancora in fase di sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 4.

Considerando che Engine Software si è già occupata in passato dei porting Switch di Monopoly e Rive: Ultimate Edition, l'eventualità che lo studio stia lavorando anche al porting di Little Nightmares appare tutt'altro che improbabile. Come se non bastasse, lo scorso gennaio il puzzle-platform di Tarsier Studios è stato oggetto di un altro rumor che lo voleva in arrivo proprio sulla console ibrida Nintendo. Una mezza conferma?