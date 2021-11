Enigma Archives Rain Code, tra dark fantasy e mistero: nuova IP dal team di Dangarompa

È tempo di nuovi annunci in casa Too Kyo Games, con gli autori della serie Dangarompa che si apprestano a presentare al pubblico la loro nuova proprietà intellettuale.

Tramite l'apertura di un sito teaser dedicato, la software house del Sol Levante ha infatti presentato Enigma Archives: Rain Code. Al momento, sulla produzione non sono noti molti dettagli, quali finestra di lancio o piattaforme di destinazione. Per ora, Too Kyo Games si limita a rendere noto che la sua nuova IP proporrà atmosfere di tipo dark fantasy, con l'obiettivo di fondere avventura e mistero. A distribuire Enigma Archives: Rain Code, sarà il publisher Spike Chunsoft.

Ad accompagnare il teaser, sul sito troviamo anche un primo artwork, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. In attesa di scoprire nuovi dettagli, segnaliamo che il portale inaugurato da Too Kyo Games è disponibile sia in lingua giapponese sia in lingua inglese. Una circostanza che lascia suppore la volontà di procedere con una pubblicazione di Enigma Archives: Rain Code anche in territorio europeo.



Per ora, nessun indizio su quella che potrebbe essere la data del reveal ufficiale del gioco, che tuttavia, visto il periodo, si inserisce a pieno diritto tra le possibili world premiere in programma per i The Game Awards 2021.