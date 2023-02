Ci sarà l'Enigmista in Suicide Squad? Un indizio sembra suggerirlo

Il protagonista principale del PlayStation State of Play di febbraio 2023 è stato Suicide Squad Kill The Justice League, che all'evento Sony si è mostrato in un lungo filmato di 15 minuti incentrato sul gameplay e sul folto cast di personaggi DC Comics disponibili. Ma potrebbe esserci spazio per un'altra figura iconica.

All'interno del trailer, infatti, ad un certo punto per breve attimo si può notare un indizio che lascia intendere la possibile presenza dell'Enigmista anche nella prossima produzione targata Rocksteady. Come fatto notare da un giocatore su Twitter, il famoso punto interrogativo verde del villain compare nel filmato, ed a questo punto non è da escludere che il personaggio possa rivestire un ruolo all'interno del gioco, sebbene per il momento non ci sia nessuna conferma ufficiale sulla sua presenza da parte degli sviluppatori.

L'Enigmista ha avuto un ruolo rilevante all'interno dei giochi della serie Batman Arkham negli scorsi anni, ed i suoi indovinelli e sfide sono diventati tra gli aspetti più simbolici dei classici con protagonista l'Uomo Pipistrello. Comprensibile dunque che anche in Suicide Squad possa esserci spazio per questo antagonista, sebbene resti effettivamente da capire se sarà davvero presente ed in quale modo andrebbe ad inserirsi nella storia e nelle meccaniche di gioco.

Intanto è stato confermato che Suicide Squad Kill The Justice League avrà i 60fps su PS5 e Xbox Series X/S. Il pubblico non ha tuttavia accolto molto calorosamente quanto visto allo State of Play, non gradendo la virata del gioco verso uno stile GaaS: anche per questo motivo il giornalista Jason Schreier si dice scettico sull'appeal di Suicide Squad Kill The Justice League, sostenendo che nel 2023 questa tipo di impostazione non attira più l'attenzione come in passato.