Enlisted: l'FPS ambientato nella Seconda Guerra Mondiale sfida Battlefield

Abbiamo provato la Closed Beta di Enlisted, lo sparatutto multiplayer free to play di Darkflow Software ambientato durante il secondo conflitto Mondiale e in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'esperienza FPS che gli sviluppatori lettoni di Darkflow stanno costruendo attingendo alle risorse offerte dall'editore Gaijin è davvero d'impatto. Bastano infatti poche ore di gioco per accorgersi della mole di contenuti e della cura riposta nei singoli elementi che compongono l'esperienza ludica, grafica e squisitamente artistica di quest'opera.

Nel corso della Closed Beta incentrata sull'ultima versione di Enlisted abbiamo notato gli sforzi profusi dagli autori europei per irrobustire l'impianto di gameplay del titolo, partendo ovviamente dall'aumento della profondità e della rigiocabilità attraverso l'ampliamento delle attività da completare e delle tipologie di unità da dispiegare sul campo di battaglia.

Certo, l'approccio ibrido tra i multiplayer competitivi e i PvE adottato da Darkflow può far storcere il naso ai puristi del PvP, ma la sensazione generale che se ne ricava è quella di un titolo che riesce a gestire in maniera organica gli elementi simulativi e arcade.

Se volete saperne di più su questo progetto, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi consigliamo di leggere anche il nostro speciale sulla Closed Beta di Enlisted su PS5 a firma di Andrea Verdino, con tutte le considerazioni e le analisi sui contenuti di questo FPS e sulle ambizioni nutrite dai suoi autori.