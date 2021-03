Enlisted: l'FPS next gen sulla Seconda Guerra Mondiale entra in Open Beta ad aprile

Dopo aver lanciato la sfida a Battlefield nella Closed Beta di Enlisted, Gaijin Entertainment si appresta ad accogliere tutti gli appassionati di sparatutto nel corso dell'Open Beta che si terrà in aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Chi vorrà provare lo sparatutto di Darkflow Software prima dell'arrivo della versione 1.0 su PC e console next gen, quindi, potrà farlo durante la fase di Open Beta di Enlisted che si terrà da giovedì 8 aprile.

L'aggiornamento che darà inizio alla prossima fase ingame modificherà molti dei contenuti dell'attuale versione in Closed Beta, il tutto per introdurre un nuovo sistema di gestione delle attività che comprenderà, ad esempio, nuove missioni e un modulo per customizzare armi e veicoli.

Per tutta la durata dell'Open Beta sarà possibile prendere parte alle campagne "Battaglia per Mosca" e "Invasione della Normandia", utilizzando mezzi da trasporto e da combattimento ricreati con dovizia di particolari come il caccia statunitense P-38J, il mortaio sovietivo RM-50 e il carro armato tedesco Panzer IV. Più avanti nel corso della fase di beta testing a porte aperte sono previsti anche altri contenuti, con un flusso costante di aggiunte e migliorie che il team di Darkflow promette di portare in dote fino all'uscita di Enlisted, prevista nel corso del 2021 su PC e sulle console next gen di Sony e Microsoft.