Enlisted è in Open Beta: tutti i dettagli sullo sparatutto gratis in video!

Dal publisher Darkflow Software, è in dirittura di arrivo sul mercato videoludico un nuovo sparatutto, ora disponibile per un primo assaggio grazie all'organizzazione di un playtest.

Il mese di aprile ha infatti visto il debutto dell'Open Beta di Enlisted, FPS che trae parte della propria ispirazione dalla formula ludica messa in campo negli anni dalla celebre serie Battlefield. Ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, lo shooter concepito dagli sviluppatori di Gaijin Entertainment - già autori di War Thunder - è al momento protagonista di una sessione di Open Beta su tutte le piattaforme. Destinato ad approdare sul mercato videoludico tramite adozione di modello di distribuzione free to play, lo sparatutto gratuito è già riuscito ad attirarsi l'attenzione di una nutrita community di appassionati.



Con una interessante struttura di gioco, Enlisted chiede ai giocatori di assemblare una propria squadra di cecchini, piloti, artiglieri e non solo, per un'esperienza bellica che si delinea come un'ibridazione tra elementi realistici ed arcade. Per scoprirne ogni aspetto, il nostro Giovanni Panzano ha calcato i virtuali campi di battaglia della Beta dell'FPS. Il suo reportage di guerra videoludica è stato riassunto in una ricca video anteprima dedicata. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buoan visione!