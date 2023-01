Ennesimo rinvio per The Day Before: rimandato da marzo a novembre!

The Day Before non uscirà il primo marzo come inizialmente previsto: il publisher MyTona e lo sviluppatore Fntastic hanno annunciato che il gioco è adesso previsto per il 10 novembre 2023. Come motivo di questo ritardo viene citato un problema legato alla registrazione del nome.

Nei giorni scorsi il gioco è stato rimosso da Steam a causa di una controversia legata proprio al nome, gli sviluppatori fanno sapere che nel gennaio 2021, quando il progetto è stato presentato al pubblico, il marchio The Day Before risultava disponibile e libero per la registrazione, tuttavia dopo l'annuncio qualcun altro ha registrato il nome negli Stati Uniti, impedendo a Fntastic di proteggere il titolo della propria opera.

Lo studio di sviluppo sta cercando di risolvere il problema insieme al publisher MyTona, le due compagnie si sono affidate ad uno studio legale per far valere i propri diritti. Come conseguenza, purtroppo, il gioco subirà un ritardo di otto mesi e l'uscita è ora prevista per il 10 novembre su PC e in seguito su PS5 e Xbox Series X/S.

Un nuovo video gameplay di The Day Before arriverà presto e il team conferma di essere al lavoro per ottimizzare tutti gli aspetti della produzione, il tempo extra permetterà allo studio di rifinire al meglio il gioco prima del debutto.