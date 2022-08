Enorme leak per Wo Long Fallen Dynasty: tra armi, ambientazione e boss

Wo Long Fallen Dynasty è atteso su PC e console PlayStation e Xbox nel corso del 2023, ma molti dettagli sul promettente Action in terza persona firmato Team Ninja stanno già emergendo con frequenza regolare. In particolare il gameplay dell'opera è stato al centro di un grosso leak che potrebbe aver rivelato ulteriori caratteristiche.

Il leak è partito dal forum di 4chan e poi rimbalzato su altri portali quali Reddit e, dunque, va necessariamente preso con le pinze. Di ufficiale per ora sappiamo che Wo Long Fallen Dynasty sarà un gioco impegnativo, ma dovesse rivelarsi veritiero anche il leak, ci sarebbero da scoprire ancora tante particolarità interessanti sul gioco, legate non solo al sistema di combattimento, ma anche a quello difensivo, alla moralità ed ai salti.

Anzitutto, il combat system ruota attorno a cinque elementi (legno, acqua, fuoco, terra e metallo) che porteranno ad uno stile di lotta differente sul campo di battaglia. Ad esempio, l'elemento del fuoco è legato ad un approccio aggressivo agli scontri, mentre la terra favorisce uno stile più difensivo mentre l'acqua si concentra sui contrattacchi. Questi stili possono essere cambiati in specifici momenti, ed andranno ad influenzare il morale del protagonista.

Parlando di quest'ultimo, il morale del nostro personaggio influisce direttamente sulle battaglie: più è alto, maggiori saranno le probabilità di utilizzare abilità speciali e trionfare in combattimento, spaventando i nemici e rendendoli di conseguenza più semplici da sconfiggere. Discorso simile anche per i boss, sebbene in questo caso sarà necessario aver raggiunto un elevato livello di morale per semplificare lo scontro. Lo stato del protagonista influisce anche sulla difesa, che funziona in maniera molto fluida permettendo di poter interrompere con facilità un attacco per passare rapidamente ad una postura difensiva. Ogni tipo di arma, inoltre, avrà un proprio contrattacco, con anche la possibilità di eliminare all'istante i nemici. Ancora, si può saltare non solo per schivare i colpi nemici, ma anche per arrecare grossi danni dall'alto.

In termini di storia e scenari, i primi tre atti dell'avventura riguarderanno la ribellione dei Turbanti Gialli, i dieci Comandanti e la campagna contro Dong Zhuo. Si potranno affrontare diversi personaggi storici come Zhang Jue (che compare nel trailer del gioco), ma anche Lu Bu, lo stesso Dong Zhuo, Zhang Rang, Hua Xiong, Li Jue & Guo Si (doppia boss fight), oltre a Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei come boss minori. Oltre alla presenza di diverse creature della mitologia cinese da affrontare, i boss umani sconfitti lasceranno armi ed equipaggiamenti speciali, mentre i boss demoniaci magie ed abilità speciali.

Previsto infine un vasto arsenale di armi che comprende spade, doppie spade, lance, martelli, mazze, scudi, pugnali e molto altro ancora. Presenti anche gli archi, che avranno un proprio sistema di abilità, mentre il loot sarà presente anche in Wo Long, sebbene semplificato rispetto a Nioh.

Bisogna ora scoprire quanto c'è di vero nell'enorme leak comparso in rete, con Team Ninja che nei prossimi mesi rivelerà ulteriori dettagli sui contenuti del suo intrigante Action. In precedenza è stato inoltre rivelato che una versione di prova di Wo Long Fallen Dynasty sarebbe in lavorazione, sebbene ancora non sia stato confermato quando dovrebbe essere disponibile.