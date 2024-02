Enotria cambia data di uscita per non scontrarsi con Elden Ring Shadow of the Erdtree

Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, è intervenuto sul canale Discord ufficiale di Enotria The Last Song per ringraziare i giocatori ed i content creator che hanno supportato il gioco condividendo l'ultimo trailer con la data di lancio. A questo proposito, presto ci saranno novità importanti.

Greco infatti è consapevole del fatto che uscire lo stesso giorno del DLC di Elden Ring sarebbe una mossa suicida per un Soulslike e in generale per qualsiasi altro gioco che non abbia l'impatto del colosso di FromSoftware e Bandai Namco.

Per questo motivo dopo aver scoperto che la data di uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree coincide con quella di Enotria The Last Song, lo studio si è messo alla ricerca di una nuova finestra di lancio.

Il 21 marzo prossimo, durante il Future Games Show Spring 2024, Jyamma Games pubblicherà un gameplay trailer di Enotria The Last Song e in questa occasione verrà rivelata anche la nuova data di uscita del gioco. Sempre il 21 marzo il team avrà "altre grandi notizie da comunicare" e dunque non ci resta che aspettare per saperne di più.

In chiusura, vi ricordiamo che Enotria The Last Song è completamente tradotto in italiano, sia per quanto riguarda i testi che il doppiaggio audio.