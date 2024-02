Enotria esce lo stesso giorno del DLC di Elden Ring: Jyamma Games la prende bene

Il destino ci ha messo lo zampino ma per i ragazzi di Jyamma Games la data di uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree non è un problema, nemmeno se coincide con la data di lancio di Enotria The Last Song, Soulslike made in Italy in uscita il 21 giugno, insieme al DLC del gioco FromSoftware.

Lo scorso weekend Jyamma Games ha annunciato la data di uscita di Enotria The Last Song e tre giorni dopo ha fatto FromSoftware con la data di Elden Ring Shadow of the Erdtree, entrambe per puro caso sono fissate al 21 giugno.

Per una nuova IP appartenente al genere Souls potrebbe non sembrare troppo saggio uscire lo stesso giorno dell'espansione di uno dei giochi più venduti degli ultimi anni (Elden Ring ha venduto oltre 23 milioni di copie dal febbraio 2022) ma Jyamma Games non sembra preoccupata a riguardo, tanto da scherzarci su con un meme.

La popolare immagine di Undertaker che arriva a sorpresa alle spalle di AJ Styles si adatta bene al contesto e Jyamma Games chiude il suo post sottolineando che "il destino ci ha voluto insieme", citando apertamente Elden Ring sia in un hashtag che citando il profilo ufficiale del gioco FromSoftware. Nessun rinvio in vista dunque per il Summer Souls italiano.