Da Enotria a No Rest For The Wicked: tutti gli annunci del Future Games Show 2024

Si è da poco concluso il Future Games Show Spring Showcase 2024, evento trasmesso in streaming nel corso della serata che è stato denso di annunci più o meno importanti. Ripercorriamoli tutti.

Ad aprire lo show è stato il trailer d'annuncio di Death Sprint 66, un violento sportivo ambientato nel futuro in cui otto giocatori devono sfidarsi in una corsa mortale. Subito dopo è giunto il momento del reveal trailer di Zoochosis, horror in stile body cam in cui sono presenti animali mutanti. È quindi arrivato il turno di Harold Halibut, che ha finalmente una data d'uscita: il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 16 aprile 2024 su PC, PlayStation e Xbox. Tra i giochi che sono tornati a mostrarsi troviamo anche Flintlock The Siege of Dawn, protagonista di un approfondimento sul combat system.

Uno dei protagonisti assoluti dell'evento è stato Enotria The Last Song, il soulslike italiano che ha svelato con un inedito gameplay trailer la nuova data d'uscita, fissata al prossimo agosto 2024. Per la gioia degli appassionati di city builder è giunto il momento del trailer di The Constructors che ha fissato ad un generico Q2 del 2024 l'arrivo del titolo. Dopo una breve parentesi dedicata all'horror Tenebris Somnia si è passati al gameplay trailer di Dustborn, anch'esso in arrivo la prossima estate sulle principali piattaforme. Molto interessante anche il filmato di Voidwrought, un nuovo metroidvania il cui stile grafico strizza l'occhio all'ormai celebre Hollow Knight.

A seguire, sono stati mostrati i brevissimi trailer di Omega Crafter e Unrailed 2, subito dopo i quali la scena è stata rubata dal gameplay trailer di Ascendant Infinity, un extraction shooter la cui Closed Beta è in arrivo a breve. Si prosegue quindi con i trailer di produzioni più piccole come Battle Juice Alchemist, Sky of Tides e Awaken Astral Blades, che sono state seguite da due giochi molto attesi: il trailer sulla grafica di Senua's Sacrifice Hellblade 2 e un filmato inedito di No Rest For The Wicked, che è stato protagonista anche di una breve intervista nel post-show.

Dopo un periodo d'assenza dalle scene è tornato a mostrarsi anche il particolare Holstin, subito dopo il quale è stato mostrato EV2, shooter in terza persona che ricorda Anthem. Visti i tempi, poi, non poteva mancare il launch trailer di Dragon's Dogma 2, il titolo Capcom che arriverà questa notte su PC e console di ultima generazione. Protagonista anche di un piccolo siparietto musicale, Hauntii è stato al centro anche di un trailer che ne ha svelato la data d'uscita. A breve distanza dall'uscita della demo, anche Sand Land si è fatto vedere sul palco dell'evento con un gameplay trailer.

In maniera simile a quanto visto con Hellblade 2, a Star Wars Outlaws è stato dedicato un filmato che unisce le sequenze migliori mostrate nei vecchi trailer. Subito dopo, è arrivato il turno di Space Prison, Blockbuster Inc, Rumble Club, Project Mango e Tchia. A ritagliarsi un piccolo spazio è poi stato Simon the Sorcerer Origins, di cui è stato fatto vedere il gameplay trailer.

A movimentare la situazione c'ha pensato poi il trailer di Outpost Infinity Siege, uno spettacolare sparatutto in prima persona con meccaniche in stile Titanfall e numerosi gadget che semplificano il movimento in giro per le vaste arene. Chi ama gli animali non dovrebbe invece lasciarsi sfuggire il filmato dedicato a Farewell North, l'avventura con protagonista un collie ed il suo padrone. È quindi giunta un'altra carrellata di trailer che ci ha permesso di osservare in sequenza Final Stand Ragnarok, TerraTech World, Robobeat e The Operator, dopo i quali è arrivato il momento della data d'uscita dell'horror Still Wakes the Deep, che sarà incluso con Xbox Game Pass al lancio.

Il team di sviluppo di Battle Crush ci ha poi ricordato dell'imminente Beta, reminder che è stato seguito dall'annuncio del roguelike in cel-shading Blue Prince e dai filmati di gameplay dedicati a Linkito, Hordes of Hunger e The Heirloom. Alquanto insolito è invece il trailer d'annuncio di Worshippers of Cthulhu, che unisce l'immaginario lovecraftiano alle meccaniche tipiche di un city builder. Fra i ritorni inattesi segnaliamo poi quello di Spine, il coreografico action/sparatutto che sembra proporre un combat system ispirato a quello dei Batman Arkham. Altro titolo che ha finalmente una data d'uscita è Indika, il gioco in cui si vestono i panni di una suora, in uscita l'8 maggio 2024 su PC, PlayStation e Xbox.

Altro reveal inatteso è quello di Tails of Iron 2 Whiskers of Winter, secondo capitolo dell'acclamato soulslike 2D con protagonista un ratto-guerriero. A chiudere invece lo show in streaming è stato il reveal trailer di Industria 2, FPS dalle atmosfere horror.

