Enotria The Last Song arriva nel 2024: la Demo del soulslike italiano sarà al PAX East

Dopo la coinvolgente presentazione di Enotria: The Last Song al Tokyo Game Show 2022, il promettente souls-like italiano si appresta a tornare sotto i riflettori.

Il team italiano di Jyamma Games ha infatti confermato che l'Action RPG sarà presente al PAX East 2023, fiera videoludica in programma tra 23 e 26 marzo 2023. In quel di Boston, gli appassionati avranno la possibilità di osservare in azione una Demo di Enotria: The Last Song, relativa alla versione Alpha del gioco e confezionata in Unreal Engine 4. Parliamo dunque di una versione non aggiornata del titolo: ricordiamo infatti che lo scorso autunno Jyamma Games ha annunciato di aver spostato lo sviluppo di Enotria: The Last Song su Unreal Engine 5.



Contestualmente all'annuncio della presenza del gioco al PAX East di Boston, la software house italiana ha confermato che Enotria: The Last Song approderà sul mercato videoludico nel corso del 2024. Il prossimo anno, il folklore italiano prenderà forma nel souls-like, con debutto atteso su PC e "console di attuale generazione", dunque presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'annuncio è stato commentato da Giacomo Greco, fondatore e CEO di Jyamma Games, con queste parole: "Siamo emozionati ed entusiasti di poter mostrare la demo di Enotria: The Last Song al Pax East 2023 e di poter offrire ai visitatori un primo assaggio del nostro mondo".