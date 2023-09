Enotria The Last Song brilla al TGS: Unreal Engine 5, Nanite, Lumen e motion capture

Prosegue a pieno ritmo lo sviluppo in Unreal Engine 5 di Enotria: The Last Song, il soulslike tutto italiano in cantiere presso le fucine creative di Jyamma Games.

In occasione del Tokyo Game Show, la software house milanese ha presentato un nuovo video approfondimento dedicato all'Action GDR. Disponibile in apertura a questa news, il filmato si concentra sugli aspetti tecnici di Enotria: The Last Song, mostrando i progressi compiuti grazie al passaggio dall'UE4 all'Unreal Engine 5.

La nuova iterazione del motore grafico di Epic Games ha consentito a Jyamma Games di arricchire notevolmente il mondo del souls-like, con l'obiettivo di rafforzare la narrazione ambientale proposta in-game. Spazio inoltre all'utilizzo di Nanite e Lumen per la gestione del sistema di illuminazione, con nuove potenzialità sbloccate per il comparto artistico di Enotria: The Last Song. Per garantire animazioni più fluide e un sistema di combattimento di alto livello, il team di sviluppo ha inoltre deciso di ricorrere al motion capture. Per dimostrare gli effetti della scelta, il filmato offre una panoramica di parry, parate e move-set di armi.



Il souls-like ispirato al folklore italiano debutterà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno. In attesa del lancio di Enotria: The Last Song nel 2024, ricordiamo che il gioco è presente al Tokyo Game Show 2023.