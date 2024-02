Enotria The Last Song è completamente tradotto e doppiato in italiano?

Come annunciato da Jyamma Games, Enotria The Last Song esce il 21 giugno 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. L'ultimo trailer, così come i precedenti, è doppiato solamente in lingua inglese e questo ha generato confusione sulle lingue supportate dal gioco, portando molti a credere che Enotria non sarà in italiano. Niente di più sbagliato.

Facciamo subito chiarezza su questo aspetto. Abbiamo chiesto informazioni diretta a Jyamma Games e lo studio ci ha confermato che Enotria è doppiato in inglese, giapponese e italiano mentre interfaccia e sottotitoli sono localizzati in 14 diverse lingue tra cui italiano, inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, cinese semplificato e tradizionale, coreano, polacco, russo e portoghese brasiliano.

I giocatori italiani potranno giocare ad Enotria godendo della localizzazione completa per quanto riguarda testi, menu, interfaccia, sottotitoli e doppiaggio audio dei personaggi, a differenza di quanto mostrato in alcuni dei trailer ufficiali del gioco. Una bella notizia quindi per chi vuole godersi questo Summer Souls interamente in italiano.



Enotria The Last Song esce il 21 giugno su PC, console della famiglia Xbox e PlayStation 5, in formato digitale in versione Standard e Digital Deluxe. Quest'ultima include tra le altre cose anche 72 ore di accesso anticipato per iniziare a giocare con quattro giorni di anticipo rispetto al day one.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra più recente prova di Enotria The Last Song, un Souls dall'anima hardcore e dal folklore italiano.