Enotria The Last Song: il Soulslike italiano ha una data di uscita ed è molto vicina

Jyamma Games ha annunciato la data di uscita di Enotria The Last Song, Soulslike made in Italy in fase di sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e in arrivo questa primavera.

Enotria The Last Song viene descritto da Jyamma Games come un "Action-RPG stile Souls ambientato in un mondo ispirato dal folklore italiano, in cui il sole più luminoso proietta l'ombra più oscura. Indossa maschere in grado di cambiare il tuo ruolo e altera la realtà con il potere dell'Ardore per svelare i segreti di Enotria."

Il gioco sarà disponibile dal 21 giugno 2024 su tutte le piattaforme citate in apertura, in versione Standard e Deluxe Edition. Quest'ultima include 72 ore di accesso anticipato per iniziare a giocare dal 18 giugno, oltre ad una serie di contenuti digitali come artbook, colonna sonora, un set di armi esclusivo, skin e un pacchetto DLC.

Enotria The Last Song costa 49.99 dollari in versione Standard e 59.99 dollari in versione Deluxe, al momento i prezzi in euro non sono stati confermati ma ne sapremo di più non appena i preordini digitali apriranno ufficialmente.

Nel frattempo ecco i requisiti PC minimi e consigliati per far girare Enotria The Last Song senza problemi. Vi ricordiamo infine che Enotria è pubblicato da SEGA in Giappone e Asia, il Soulslike italiano arriverà dunque anche nel paese del Sol Levante grazie al supporto di uno dei più grandi publisher al mondo.