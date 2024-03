Enotria The Last Song: il gameplay trailer svela la nuova data d'uscita, demo in arrivo

Tra i tanti titoli che si stanno vedendo sul palco del Future Games Show Spring Showcase 2024 c'è anche Enotria The Last Song, che è tornato a mostrarsi per annunciare al grande pubblico la nuova data d'uscita.

Come ben ricorderete, gli sviluppatori italiani hanno preso la decisione di far slittare il day one del loro Enotria The Last Song per evitare di scontrarsi con Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione di Elden Ring. Dopo aver semplicemente annunciato il posticipo, durante l'evento trasmesso in streaming questa sera è stato confermato che il soulslike sarà disponibile a partire dal prossimo 21 agosto 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Oltre ad aver svelato la nuova data d'uscita, la software house ha anche confermato che una versione demo è in dirittura d'arrivo. Purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli su questa versione di prova del gioco, che dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme, permettendo ai giocatori di toccare con mano il titolo prima del suo approdo sugli scaffali di tutti i negozi.

Prima di lasciarvi al trailer, che include una serie di sequenze di gameplay e un teaser del principale villain della storia, vi ricordiamo che Enotria The Last Song sarà un 'souls più accessibile, ma comunque hardcore'.

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.