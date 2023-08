Enotria The Last Song sarà alla GamesCom 2023 con una Demo giocabile

Non manca ormai molto alla World Premiere dell'Opening Night Live che aprirà la Gamescom 2023. Ora, tra i giochi che saranno disponibili per essere provati dai partecipanti, sappiamo che compare anche Enotria The Last Song, un progetto tutto italiano.

Nato inizialmente come Project Galileo, si tratta di un gioco di ruolo soulslike creato da Jyamma Games. Nel corso della GamesCom 2023, sarà messa a disposizione una demo in versione Beta, ottimo biglietto da visita per valutare se inserire nella propria lista desideri Enotria The Last Song su Steam o Playstation.

Chiunque parteciperà alla fiera avrà quindi la possibilità di provare il gioco. Gli sarà sufficiente visitare il Padiglione 08.1, Stand A 0- 11. In vista della data di uscita del gioco, al momento fissata per un periodo non precisato del 2024, la GamesCom 2023 è il luogo in cui si formeranno le nuove e cruciali impressioni.

Vi ricordiamo che abbiamo provato Enotria The Lost Song a settembre 2022, dando uno sguardo alla sua ispirazione squisitamente italiana, tratta da leggende folcloristiche locali e tanta cultura del nostro Bel Paese.

L'ambientazione prende in prestito alcuni dei più tipici elementi fantasy e fa suo il tema delle maschere. Ogni maschera, infatti, può cambiare abilità e aspetto del protagonista all'interno di un mondo colpito da una tremenda maledizione che lo condanna a una stasi innaturale.