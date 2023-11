Enotria: quando aprono i preordini del souls italiano? L'annuncio di Jyamma Games

Durante la Milan Games Week 2023, dallo stand di Everyeye.it gli sviluppatori italiani di Jyamma Games annunciano ufficialmente la data di apertura dei preordini di Enotria The Last Song, l'action ruolistico destinato ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La software house nostrana coglie quindi l'occasione offertagli dalla vetrina mediatica della Milan Games Week per aprire i preorder di questa promettente esperienza interattiva sviluppata su Unreal Engine 5 e ispirata ai soulslike e al folklore italiano.

Grazie a un sapiente lavoro di motion capturing e all'utilizzo di tecnologie come Lumen e Nanite, Enotria su Unreal Engine 5 punta a calarci in una dimensione particolarmente ricca di contenuti, con un canovaccio narrativo pieno di sorprese, un'ambientazione piena di dettagli un sistema di combattimento tanto immediato quanto profondo.

"Diventa la Maschera del Cambiamento e affronta un'epica missione in cui dovrai liberare un mondo di attori, bloccati loro malgrado in un copione distorto ed eterno. Il mondo è stato attanagliato dal Canovaccio, un gioco eterno e contorto che mantiene il mondo in una stasi innaturale.

Tu, Quello Senza Maschera, sei l'unico libero da un determinato ruolo e padrone del tuo destino. Sconfiggi i potenti Autori che lo hanno creato e libera il mondo dalla stagnazione, sfruttando il potere di Ardore."

I preordini di Enotria The Last Song partiranno ufficialmente l'1 gennaio, con il titolo che continua ad essere previsto in uscita nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questo titolo conosciuto originariamente come Project Galileo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento su Enotria The Last Song, il souls italiano in Unreal Engine 5 dal grande potenziale.