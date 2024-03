Enotria The Last Song: perché non esce su Xbox ad agosto? Jyamma Games fa chiarezza

A seguito della confusione generata dopo l'annuncio della nuova data di uscita di Enotria The Last Song per PS5 e PC, Jyamma Games fa chiarezza con una nota stampa scritta da Giacomo Greco, CEO dello studio, che si scusa con tutti i giocatori Xbox.

Riportiamo di seguito il testo integrale della nota diffusa da Jyamma Games:

"Jyamma Games si scusa ufficialmente con tutti i giocatori Xbox. Sappiamo bene che la notizia della mancata presenza su Xbox al day one sta causando molte discussioni in merito e vogliamo chiarire con questo comunicato ufficiale alcuni aspetti della vicenda.

È da tempo che discutiamo internamente dell'uscita in contemporanea su tutte le piattaforme, mi spiace averlo comunicato solo adesso, ma è una scelta che è stata presa da poco, (lo dimostra il fatto che neanche FGS lo sapeva), dopo che mi è stato comunicato ufficialmente che, fare la release su tutte le piattaforme avrebbe comportato un calo della qualità generale del prodotto nonché un ulteriore ritardo dello stesso.

Voglio che sappiate che il ritardo causato dal lancio nella stessa data di un nostro competitor ci ha dato modo di prenderci altro tempo per migliorare ulteriormente il prodotto, questo ha portato ad alzare l'asticella ed io, come CEO, sono responsabile della qualità finale del prodotto.

Detto ciò, non avrei mai permesso al nostro gioco di uscire in maniera discreta su tutte le piattaforme, preferisco che il gioco sia perfetto su 2 piattaforme piuttosto che discreto su 3. Quando avremo rilasciato il gioco ci metteremo al lavoro anche sulla versione Xbox, oltre che sul DLC, in modo da poter dare il gioco anche agli utenti Microsoft.

La scelta è ricaduta su PS5 piuttosto che su Xbox semplicemente perché abbiamo un rapporto con i nostri partner in Asia (SEGA) con i quali abbiamo degli accordi che vogliamo rispettare per una questione di stima nei loro confronti. Come tutti forse saprete il mercato asiatico è per una larga fetta dominato PlayStation, quindi PS5 era la scelta più logica.

Ci tengo a precisare però alcune cose, Jyamma Games è una software house indipendente che non è mai stata finanziata da nessuno, compresa Microsoft, alcune accuse che ci sono state mosse da alcuni utenti sono al limite della querela in merito a questa questione. Spero che ora sia tutto più chiaro e che la community di Xbox non se la prenda per una mia scelta che era obbligata."

Enotria The Last Song uscirà quindi il 21 agosto su PlayStation 5 e PC e arriverà successivamente su Xbox Series X/S, una data di uscita per questa versione non è ancora stata resa nota. La versione Xbox non è stata cancellata e resta in sviluppo.

