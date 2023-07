Enotria The Last Song: PS5 e Xbox Series X custom nel contest del soulslike italiano

Dopo aver accolto anche The Pruld nel proprio progetto, gli sviluppatori italiani di Jyamma Games tornano ad aggiornarci su Enotria The Last Song inaugurando il lancio di un contest con cui sarà possibile aggiudicarsi una PS5 o una Xbox Series X customizzate.

Per partecipare al concorso sarà necessario iscriversi alla newsletter di Enotria, nonché al suo canale Discord ufficiale e seguire le pagine YouTube, Reddit e Twitter. Jyamma Games estrarrà quindi i nomi dei fortunati iscritti al canale Discord ed eleggerà i vincitori delle console e dei controller PS5 e Xbox Series X personalizzati a tema Enotria.

Come notiamo dando uno sguardo al regolamento, tuttavia, il concorso non è disponibile in Italia. Sono gli sviluppatori stessi a spiegarci i motivi della spiacevole esclusione del nostro Paese: "Jyamma Games riconosce la delusione dei residenti italiani riguardo al lancio della nostra campagna di giveaway. Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente, ma vi preghiamo di comprendere che questa decisione non è presa da noi personalmente. Purtroppo, la legislazione italiana ci ha reso difficile procedere con il giveaway".

Una scelta che quindi non è dipesa direttamente dal team di Jyamma Games, che ha comunque pensato ad un modo per farsi perdonare dai fan italiani. La software house milanese offrirà alla community italiana un'opportunità unica di visitare il suo studio e avere una conversazione interessante con i suoi talentuosi sviluppatori: "Se sei un residente italiano e un membro della nostra community di Discord, ogni volta che annunceremo un vincitore per il Giveaway Ufficiale, estrarremo anche un vincitore casuale dalla community", leggiamo dal comunicato ufficiale.

Jyamma Games ha infine confermato che Enotria The Last Song sarà nuovamente presentato in una build realizzata in Unreal Engine 5 ai seguenti eventi videoludici: Gamescom (23-27 agosto), Pax East (1-4 settembre), Tokyo Game Show (21-24 settembre), PAX Australia (6-8 ottobre). Ricordiamo che Enotria The Last Song è previsto all'uscita nel corso del 2024.