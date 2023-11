Enotria The Last Song: quali sono i requisiti PC minimi e consigliati?

Nel corso della Milan Games Week, Jyamma Games ha annunciato quando verranno aperti i preordini di Enotria, il progetto videoludico tutto italiano che tenta di sfidare il panorama soulslike con un titolo ispirato che appassionerà gli amanti degli Action-RPG. Il day one è lontano, ma quali sono i requisiti PC per giocare Enotria The Last Song?

La risposta alla suddetta domanda giunge prontamente dalla pagina Steam dell'attesissimo gioco che, come raccontatovi alla fine di agosto, ha molto da dire: il souls italiano Enotria in Unreal Engine 5 ha un grande potenziale, come dimostrato dall'interesse della community nostrana e non solo. Ma le vostre macchine da gioco sono pronte a far girare Enotria The Last Song al meglio delle proprie possibilità? Qui a seguire trovate le configurazioni minime e consigliate per la prossima avventura targata Jyamma Games:

Requisiti PC minimi per Enotria The Last Song

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64-Bit Windows 10

Processore: Intel Core i5-6600 da 3.3Ghz o AMD Ryzen 5 1400 da 3.2Ghz;

16 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB;

DirectX Versione 12;

50 GB di spazio disponibile per il download del gioco.

Dalle note aggiuntive, inoltre, veniamo a sapere che tali configurazioni hardware garantiranno una risoluzione video pari a 720p, con un frame rate che ammonta a 30 FPS, purché vengano utilizzati i settaggi low quality.

Requisiti PC consigliati per Enotria

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64-Bit Windows 10

Processore: Intel Core i7-8700 da 3.2Ghz o AMD Ryzen 5 3600 da 3.6Ghz;

16 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 o Intel Arc A770;

DirectX Versione 12;

50 GB di spazio disponibile per il download del gioco.

Rispetto alla controparte di cui sopra, tali configurazioni garantiranno la possibilità di far girare Enotria The Last Song a 1080p 60 FPS.