Enotria The Last Song sbarca su Steam e PlayStation Store: nuovi dettagli per il soulslike

Enotria: The Last Song, soulslike italiano che seguiamo con enorme interesse fin dall'annuncio, ha appena compiuto un altro importante passo verso la pubblicazione definitiva sbarcando su Steam e PlayStation Store.

I ragazzi di Jyamma Games hanno approfittato del debutto del loro gioco sulle piattaforme digitali per condividere un bel po' di nuove immagini e informazioni al riguardo. Gli screenshot, che per vostra comodità trovate anche allegati in calce a questa notizia, mettono in risalto la cura riposta nella realizzazione delle assolate ambientazioni ispirate al folklore italiano, modellate con l'ausilio dell'Unreal Engine 5.

La descrizione, invece, getta ulteriore luce sul contesto narrativo della produzione che, ispirandosi al al mondo del teatro, vede una misteriosa forza, il Canovaccio, stringere il mondo in una stasi innaturale. Il protagonista, il "Senza Maschera", è l'unica persona artefice del proprio destino, libero com'è dal controllo dei potenti "Autori". Il vostro compito, manco a dirlo, sarà quello di "smascherarli" e sconfiggerli definitivamente, in modo da liberare il mondo dal loro giogo.

Il suggestivo setting funge anche da motore per il gameplay: indossando le maschere degli "Autori" caduti, potrete assumere i loro ruoli, acquisendo i loro punti di forza, abilità e, inevitabilmente, debolezze. In Enotria: The Last Song potrete passare in ogni momento fra tre differenti loadout, tutti pienamente personalizzabili in base allo stile di gioco desiderato. A rendere il gameplay ancor più stratificato ci penserà un approfondito albero delle talenti, i quali una volta sbloccati potranno essere associati alle differenti maschere per creare build ancor più sofisticate e adattabili alle differenti situazioni di gioco.

Il potere dell'Ardore permetterà inoltre al protagonista di alterare la realtà e l'ambiente, in modo da risolvere puzzle, portare alla luce segreti nascosti, raggiungere aree altrimenti fuori portata e ottenere vantaggi strategici sui nemici. Il sistema di combattimento, fortemente debitore della lezione impartita dai souls, permette inoltre di "rompere" la postura dell'avversario, in modo da ottenere un considerevole buff al potere d'attacco.

Enotria: The Last Song, che si sta anche avvalendo della collaborazione dello youtuber ThePruld in qualità di Cinematic Designer, è previsto nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S . Da oggi, potete seguirlo ancor più da vicino aggiungendolo alle liste dei desideri su Steam e PlayStation Store.