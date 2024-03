Enotria The Last Song: il soulslike italiano è su Game Pass al day-one?

Si sta facendo un gran parlare di Shadow of the Erdtree, espansione di Elden Ring, ma all'orizzonte c'è anche un promettente soulslike tutto italiano. Si chiama Enotria: The Last Song ed è sviluppato dallo studio milanese Jyamma Games. Sappiamo cosa vi state chiedendo: sarà possibile giocarlo subito al day one?.

Enotria: The Last Song è su Game Pass?

Senza troppi giri di parole, vi diciamo fin da subito che no, Enotria: The Last Song non sarà pubblicato su Xbox Game Pass o PC Game Pass al day one. Per giocarci fin da subito, dunque, dovrete acquistarlo in maniera tradizionale scegliendo tra una delle edizioni previste, ovvero PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Ciò, ovviamente, non esclude che il gioco possa arrivare su Game Pass in un secondo momento, ma al momento della stesura di questo contenuto non c'è la benché minima certezza in merito, trattandosi di un argomento mai affrontato dagli autori milanesi.

Quando esce Enotria: The Last Song?

La data di lancio di Enotria: The Last Song verrà svelata il 21 marzo, durante il Future Games Show Spring 2024. Nei piani originali avrebbe dovuto vedere la luce il 21 giugno 2024, ma Jyamma Games ha deciso di cambiare data per evitare di scontrarsi con Elden Ring: Shadow of the Erdtree, in uscita lo stesso giorno su PlayStation, Xbox e PC. In attesa dell'annuncio, vi ricordiamo che Enotria: The Last Song è realizzato in Unreal Engine 5 (per questo motivo non sono previste le edizioni PS4 e Xbox One) ed è interamente localizzato in lingua italiana (nei testi e nel doppiaggio).